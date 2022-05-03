Владимир Павленко, 3 мая 2022, 22:44 — REGNUM Каждый новый «инсайд», даже когда в нем порой определенные интересы натягиваются на, мягко говоря, подправленный контекст, всегда интересен побочными эффектами. Среди них нередко обнаруживаются и проявляют себя вещи, которые, как пресловутый «луч света», освещают определенную диспозицию лучше, чем десятки абзацев и страниц разнообразных аналитических текстов и экспертных умозаключений. Тем инсайды и интересны в первую очередь.
За примерами далеко ходить не нужно. Буквально даже не на днях, а «на часах» в одном из ТГ-каналов проскочило такое вот сообщение, которое не широко, но быстро распространилось по сети. Отсутствие особых комментариев на него — наиболее верный признак произведенного на самом деле фурора, который наиболее влиятельные из потенциальных комментаторов начали немедленно адаптировать к собственным представлениям. Чтобы не заниматься пересказом, который всегда натянут и контрпродуктивен с содержательной точки зрения, приведем заинтриговавший нас (и далеко не только нас) текст полностью, благо он предельно краткий.
Глобальная политика приносит важные новости тогда, когда событие отсутствует в повестке. Несколько дней назад Эрдоган прилетел в Саудовскую Аравию, но чем закончился визит, никаких сообщений не было. Эрдоган только загадочно сказал позавчера, что ждет скоро мира на Украине.
Попробуем разобраться. Влиятельный одесский бизнес ведет переговоры о недопустимости повторения сценария взятия Мариуполя. И в Одессе, и в Николаеве. Цена вопроса — постепенная и мягкая сдача подконтрольных им территорий войскам РФ. Посредническая миссия возложена на турецкую разведку. Переговоры проходят в Анкаре и Измире, на сегодняшний день можно говорить, что процесс идет неплохо. Вторая половина мая пройдет в более качественном и количественном поражении военной инфраструктуры этих областей. Факт получения британского подданства Зеленским и его командой может склонить чашу весов и в других областях, парламентеры от которых уже готовятся к раунду непубличных переговоров в Абу-Даби и Тель Авиве в начале июня. Позиция британской разведки, которая держит Зеленского в заложниках, ясна не до конца, но Эрдоган кажется более настойчивым миротворцем, чем Борис Джонсон.
Сразу отметем любые спекуляции насчет тех персоналий, которые «замечены» в организации переговоров с одесской стороны. Потому, что достоверная информация на этот счет у экспертного сообщества отсутствует, заменяясь домыслами. Поэтому четыре основных аспекта. Главное, что становится очевидным именно на фоне украинского кризиса. Роль США после поездки президента Джо Байдена на саммиты G7 — НАТО — ЕС в Брюссель, а также в Польшу, всё больше сводится к созданию шумовых спецэффектов, вроде состоявшегося вояжа спикера нижней палаты Нэнси Пэлоси в Киев и не состоявшегося — в Тайбэй. То ли Вашингтон растратил свои силы и возможности, разменяв их на информационный шум, то ли вообще занят подготовкой против Москвы провокации, очертания которой конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер прояснил в проекте резолюции, разрешающей участие американских военных в украинском конфликте «в случае применения Россией оружия массового поражения».
Тем не менее сегодня пальма лидерства в противостоянии российской военной операции на Западе всё уверенней переходит к Лондону. Вспомним хотя бы итоги стамбульского переговорного раунда, который большинство экспертов связали с британским влиянием. Что касается официальной позиции Москвы, то, с одной стороны, завершение темы Стамбула российской стороной связывается не с участием Эрдогана и не с заплечным интересом к переговорам британцев, а с отступничеством Зеленского, отказом Киева от согласованных позиций, в частности, по Крыму и Донбассу. Напрашиваются два предположения. Во-первых, на самом ли деле Британия — и не Джонсон, призванный эпатировать публику, отвлекая ее на свою персону, а другие, концептуальные круги — играет первую скрипку в антироссийском шабаше западных элит, а Вашингтон сосредотачивается только на военных мероприятиях? Во избежание заблуждений расклады среди врагов следует изучать и понимать. Во-вторых, всё-таки следует до конца разобраться, чем был Стамбул. С одной стороны, это был акт самовольного парафирования переговорщиками «мирного» соглашения; с другой, тоже теперь «ходовой», — операция прикрытия других, непубличных и «конкретных» переговоров, о которых нам и сообщают ТГ-инсайдеры.
Отдельной темой здесь является вопрос: такая «смена лидерства» на украинском направлении в западном лагере — это ситуативный сюжет, связанный с сосредоточением США на противостоянии Китаю в АТР? Или так было всегда, только подлинный расклад маскировался? Никто не забыл российско-британскую «Большую игру» XIX века, которая во многом разворачивалась в тех же самых географических интерьерах. Да и ключевые решения по теневой концептуальной организации западных элит с участием западного берега Атлантики чуть более сотни лет назад принимались отнюдь не в Вашингтоне, а именно в Лондоне. А может быть, это уже новая стратегия Запада, связанная с постепенным исчерпанием американского потенциала? Но этот вопрос имеет продолжение в виде будущего, которое ожидает сами США.
Второй аспект, тесно связанный с первым. Британское подданство, полученное Зеленским в компании с руководителем его офиса Ермаком и советником Подоляком, главным стамбульским переговорщиком с украинской стороны (об этом сообщил один из прокремлевских ТГ-каналов). Оно как-то связано с «исчерпанием» их миссии с британской точки зрения, учитывая приведенный в утечке статус украинского зиц-президента как «британского заложника»? То есть в Лондоне считают, что приближается время «эвакуации» своей агентуры влияния? И заявление главы российского МИД Сергея Лаврова, что мы требуем от Зеленского не отставки и не сдачи в плен, а приказа остановить военные действия, не является ли косвенным подтверждением информации инсайдера? В виде попытки либо вернуть украинское руководство к субъектности, либо, что вероятнее, обнародовать, зафиксировав публично, факт отсутствия таковой. И как это связывается с осознанием бесполезности контактов с Киевом, без предварительного разговора в Москве, осенившего Святой престол сразу после соответствующего интервью российского министра итальянским (!) СМИ?
Третий аспект. Комментируя визит Эрдогана в Эр-Рияд, большинство мировых и российских СМИ наибольшее внимание уделили урегулированию турецко-саудовского конфликта четырехлетней давности, связанного с гибелью в 2018 году в саудовском консульстве оппозиционера Джамаля Хашогги, а также с направлением турецкого контингента в поссорившийся с Саудовской Аравией Катар. Одновременно, однако, отмечались усилия, которые были предприняты в последнее время Эрдоганом для восстановления отношений с Израилем, а также противоречия, возникшие у Турции с Ираном в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Вопросы, касающиеся украинской тематики, в контексте визита турецкого лидера в Эр-Рияд, вообще не рассматривались, пока тему 2 мая не приоткрыл сам Эрдоган. В Стамбуле он рассказал журналистам, что на следующий день после возвращения из столицы королевства направил в Киев на встречу с Зеленским двух своих эмиссаров. Кроме замглавы МИД Седата Онала, в указанном направлении убыл президентский пресс-секретарь Ибрагим Калын, который после этого, по словам Эрдогана, должен встретиться еще и с помощником российского президента Юрием Ушаковым.
Среди комментариев этого выделяется точка зрения, что официальная Анкара стремится в «миротворцы», чтобы не допустить полноценной победы России, остановив ее на стадии, которую Киев сочтет «полупоражением» с сохранением лица. Устроит ли этот Москву? С. Лавров на этот вопрос ответил вроде бы исчерпывающе, но насколько окончательно?
И четвертый аспект, непосредственно связанный с итогами ведущейся украинской кампании. Помнится, президент России Владимир Путин как-то предупредил украинскую сторону, что злоупотребление российским терпением может повлечь за собой утрату украинской государственности. Судя по перестройке на российский лад внутренней жизни в освобожденных районах Херсонской и Запорожской областей, именно это в настоящее время и происходит. И надо полагать, что не без участия местных элит, заинтересованных в стабилизации обстановки и прекращении сопротивления обанкротившейся киевской клики. Думается, что если обсуждаемая инсайдерская информация верна, то на наших глазах создается важнейший прецедент российской победы не только на поле боя, но и в умах и сердцах жителей Украины. Которые живут в реальной обстановке и которым до чертиков надоело киевское «переможное» фанфаронство. И если эта линия решения «украинского вопроса» укоренится, то ни у турецких или израильских, ни у иных «миротворцев» шансов не останется. Миротворческую инициативу перехватят и замкнут на себя «бывшеукраинские» регионы, которые майданная власть слишком долго держала в унитарной узде, отказывая в федерализации под предлогом «сепаратизма».
Любителям же дешевых спекуляций на тему «договорняков» не следует забывать, что по заветам знаменитого древнекитайского стратега Сунь Цзы, самая лучшая победа — та, что одержана в несостоявшейся войне. Ибо «есть армии, на которые не нападают».