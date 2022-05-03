3 мая 2022 | Время чтения 7 мин

На наших глазах создается важнейший прецедент российской победы не только на поле боя, но и в умах и сердцах жителей Украины. Миротворческую инициативу у Эрдогана и/или Израиля перехватят и замкнут на себя «бывшеукраинские» регионы, которые майданная власть слишком долго держала в унитарной узде, отказывая в федерализации под предлогом «сепаратизма».

Владимир Павленко, , 22:44 — REGNUM Каждый новый «инсайд», даже когда в нем порой определенные интересы натягиваются на, мягко говоря, подправленный контекст, всегда интересен побочными эффектами. Среди них нередко обнаруживаются и проявляют себя вещи, которые, как пресловутый «луч света», освещают определенную диспозицию лучше, чем десятки абзацев и страниц разнообразных аналитических текстов и экспертных умозаключений. Тем инсайды и интересны в первую очередь.

Херсон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

За примерами далеко ходить не нужно. Буквально даже не на днях, а «на часах» в одном из ТГ-каналов проскочило такое вот сообщение, которое не широко, но быстро распространилось по сети. Отсутствие особых комментариев на него — наиболее верный признак произведенного на самом деле фурора, который наиболее влиятельные из потенциальных комментаторов начали немедленно адаптировать к собственным представлениям. Чтобы не заниматься пересказом, который всегда натянут и контрпродуктивен с содержательной точки зрения, приведем заинтриговавший нас (и далеко не только нас) текст полностью, благо он предельно краткий.

Образ будущего

Глобальная политика приносит важные новости тогда, когда событие отсутствует в повестке. Несколько дней назад Эрдоган прилетел в Саудовскую Аравию, но чем закончился визит, никаких сообщений не было. Эрдоган только загадочно сказал позавчера, что ждет скоро мира на Украине.

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

Попробуем разобраться. Влиятельный одесский бизнес ведет переговоры о недопустимости повторения сценария взятия Мариуполя. И в Одессе, и в Николаеве. Цена вопроса — постепенная и мягкая сдача подконтрольных им территорий войскам РФ. Посредническая миссия возложена на турецкую разведку. Переговоры проходят в Анкаре и Измире, на сегодняшний день можно говорить, что процесс идет неплохо. Вторая половина мая пройдет в более качественном и количественном поражении военной инфраструктуры этих областей. Факт получения британского подданства Зеленским и его командой может склонить чашу весов и в других областях, парламентеры от которых уже готовятся к раунду непубличных переговоров в Абу-Даби и Тель Авиве в начале июня. Позиция британской разведки, которая держит Зеленского в заложниках, ясна не до конца, но Эрдоган кажется более настойчивым миротворцем, чем Борис Джонсон.

Сразу отметем любые спекуляции насчет тех персоналий, которые «замечены» в организации переговоров с одесской стороны. Потому, что достоверная информация на этот счет у экспертного сообщества отсутствует, заменяясь домыслами. Поэтому четыре основных аспекта. Главное, что становится очевидным именно на фоне украинского кризиса. Роль США после поездки президента Джо Байдена на саммиты G7 — НАТО — ЕС в Брюссель, а также в Польшу, всё больше сводится к созданию шумовых спецэффектов, вроде состоявшегося вояжа спикера нижней палаты Нэнси Пэлоси в Киев и не состоявшегося — в Тайбэй. То ли Вашингтон растратил свои силы и возможности, разменяв их на информационный шум, то ли вообще занят подготовкой против Москвы провокации, очертания которой конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер прояснил в проекте резолюции, разрешающей участие американских военных в украинском конфликте «в случае применения Россией оружия массового поражения».

Адам Кинзингер (сс) Палата представителей США

Тем не менее сегодня пальма лидерства в противостоянии российской военной операции на Западе всё уверенней переходит к Лондону. Вспомним хотя бы итоги стамбульского переговорного раунда, который большинство экспертов связали с британским влиянием. Что касается официальной позиции Москвы, то, с одной стороны, завершение темы Стамбула российской стороной связывается не с участием Эрдогана и не с заплечным интересом к переговорам британцев, а с отступничеством Зеленского, отказом Киева от согласованных позиций, в частности, по Крыму и Донбассу. Напрашиваются два предположения. Во-первых, на самом ли деле Британия — и не Джонсон, призванный эпатировать публику, отвлекая ее на свою персону, а другие, концептуальные круги — играет первую скрипку в антироссийском шабаше западных элит, а Вашингтон сосредотачивается только на военных мероприятиях? Во избежание заблуждений расклады среди врагов следует изучать и понимать. Во-вторых, всё-таки следует до конца разобраться, чем был Стамбул. С одной стороны, это был акт самовольного парафирования переговорщиками «мирного» соглашения; с другой, тоже теперь «ходовой», — операция прикрытия других, непубличных и «конкретных» переговоров, о которых нам и сообщают ТГ-инсайдеры.

Отдельной темой здесь является вопрос: такая «смена лидерства» на украинском направлении в западном лагере — это ситуативный сюжет, связанный с сосредоточением США на противостоянии Китаю в АТР? Или так было всегда, только подлинный расклад маскировался? Никто не забыл российско-британскую «Большую игру» XIX века, которая во многом разворачивалась в тех же самых географических интерьерах. Да и ключевые решения по теневой концептуальной организации западных элит с участием западного берега Атлантики чуть более сотни лет назад принимались отнюдь не в Вашингтоне, а именно в Лондоне. А может быть, это уже новая стратегия Запада, связанная с постепенным исчерпанием американского потенциала? Но этот вопрос имеет продолжение в виде будущего, которое ожидает сами США.

Второй аспект, тесно связанный с первым. Британское подданство, полученное Зеленским в компании с руководителем его офиса Ермаком и советником Подоляком, главным стамбульским переговорщиком с украинской стороны (об этом сообщил один из прокремлевских ТГ-каналов). Оно как-то связано с «исчерпанием» их миссии с британской точки зрения, учитывая приведенный в утечке статус украинского зиц-президента как «британского заложника»? То есть в Лондоне считают, что приближается время «эвакуации» своей агентуры влияния? И заявление главы российского МИД Сергея Лаврова, что мы требуем от Зеленского не отставки и не сдачи в плен, а приказа остановить военные действия, не является ли косвенным подтверждением информации инсайдера? В виде попытки либо вернуть украинское руководство к субъектности, либо, что вероятнее, обнародовать, зафиксировав публично, факт отсутствия таковой. И как это связывается с осознанием бесполезности контактов с Киевом, без предварительного разговора в Москве, осенившего Святой престол сразу после соответствующего интервью российского министра итальянским (!) СМИ?

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Третий аспект. Комментируя визит Эрдогана в Эр-Рияд, большинство мировых и российских СМИ наибольшее внимание уделили урегулированию турецко-саудовского конфликта четырехлетней давности, связанного с гибелью в 2018 году в саудовском консульстве оппозиционера Джамаля Хашогги, а также с направлением турецкого контингента в поссорившийся с Саудовской Аравией Катар. Одновременно, однако, отмечались усилия, которые были предприняты в последнее время Эрдоганом для восстановления отношений с Израилем, а также противоречия, возникшие у Турции с Ираном в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Вопросы, касающиеся украинской тематики, в контексте визита турецкого лидера в Эр-Рияд, вообще не рассматривались, пока тему 2 мая не приоткрыл сам Эрдоган. В Стамбуле он рассказал журналистам, что на следующий день после возвращения из столицы королевства направил в Киев на встречу с Зеленским двух своих эмиссаров. Кроме замглавы МИД Седата Онала, в указанном направлении убыл президентский пресс-секретарь Ибрагим Калын, который после этого, по словам Эрдогана, должен встретиться еще и с помощником российского президента Юрием Ушаковым.

Юрий Ушаков Kremlin.ru

Среди комментариев этого выделяется точка зрения, что официальная Анкара стремится в «миротворцы», чтобы не допустить полноценной победы России, остановив ее на стадии, которую Киев сочтет «полупоражением» с сохранением лица. Устроит ли этот Москву? С. Лавров на этот вопрос ответил вроде бы исчерпывающе, но насколько окончательно?

И четвертый аспект, непосредственно связанный с итогами ведущейся украинской кампании. Помнится, президент России Владимир Путин как-то предупредил украинскую сторону, что злоупотребление российским терпением может повлечь за собой утрату украинской государственности. Судя по перестройке на российский лад внутренней жизни в освобожденных районах Херсонской и Запорожской областей, именно это в настоящее время и происходит. И надо полагать, что не без участия местных элит, заинтересованных в стабилизации обстановки и прекращении сопротивления обанкротившейся киевской клики. Думается, что если обсуждаемая инсайдерская информация верна, то на наших глазах создается важнейший прецедент российской победы не только на поле боя, но и в умах и сердцах жителей Украины. Которые живут в реальной обстановке и которым до чертиков надоело киевское «переможное» фанфаронство. И если эта линия решения «украинского вопроса» укоренится, то ни у турецких или израильских, ни у иных «миротворцев» шансов не останется. Миротворческую инициативу перехватят и замкнут на себя «бывшеукраинские» регионы, которые майданная власть слишком долго держала в унитарной узде, отказывая в федерализации под предлогом «сепаратизма».

Любителям же дешевых спекуляций на тему «договорняков» не следует забывать, что по заветам знаменитого древнекитайского стратега Сунь Цзы, самая лучшая победа — та, что одержана в несостоявшейся войне. Ибо «есть армии, на которые не нападают».