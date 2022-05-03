Москва, 3 мая 2022, 20:12 — REGNUM Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла удары по 39 украинским военным объектам. Об этом 3 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС РФ поражены 39 военных объектов Украины», — сказал он.
Конашенков добавил, что ВКС России поразили два пункта управления и 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
Как передавало ИА REGNUM, 25 апреля генеральный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» Ян Новиков заявил, что российский концерн «Алмаз-Антей» в настоящее время начал вести работы по усовершенствованию крылатой ракеты «Калибр».