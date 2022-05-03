Барселона, Испания, 3 мая, 2022, 19:59 — ИА Регнум. 26-летний французский центральный защитник Клеман Лангле, как сообщает испанское издание Diario Sport, планирует покинуть каталонскую «Барселону» после завершения текущего сезона.

«Барселона»

По информации источника, футболист недоволен количеством своего игрового времени, так как француза из основного состава вытеснил центральный защитник сборной Уругвая Рональд Араухо. В текущем сезоне Лангле принял участие лишь в восемнадцати турах чемпионата Испании, проведя на поле суммарно 614 минут.

Лангле перешел в «Барселону» 12 июля 2018 года. «Сине-гранатовые» заплатили «Севилье» 35,9 миллиона евро за трансфер французского футболиста. Текущее соглашение Клемана с «Барселоной» рассчитано до конца сезона 2025/26.