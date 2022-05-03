Москва, 3 мая, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Украинскую ракету «Точка-У» сбили в районе Новой Дмитровки. Об этом 3 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

VoidWanderer «Точка-У»

«В районе Новая Дмитровка сбита в воздухе украинская баллистическая ракета «Точка-У», — сказал он.

Конашенков добавил, что ВС России также перехватили девять реактивных снарядов систем залпового огня «Смерч» в районах населенных пунктов Александровское, Каменка (ДНР), а также Семеновское, Донецкое, Малая Камышеваха, Червоный Шахтер Харьковской области.

Как передавало ИА REGNUM, 3 мая Минобороны России обнародовало видеозапись удара российского бомбардировщика Су-24М по замаскированным укрепленным позициям украинских боевиков.