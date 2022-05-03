Манчестер, Великобритания, , 19:56 — REGNUM 27-летний центральный защитник «Манчестер Сити» и сборной Испании по футболу Эмерик Ляпорт высказал желание продолжить карьеру в каталонской «Барселоне». Об этом 3 мая сообщило издание Goal.

Эмерик Ляпорт выступает за «Манчестер Сити» с 30 января 2018 года после перехода из «Атлетика» из Бильбао за 65 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость испанского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро, а соглашение футболиста с «горожанами» рассчитано до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Эмерик Ляпорт принял участие в 29-ти турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и получил пять желтых и одну красную карточки.