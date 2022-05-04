4 мая 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 00:18 — REGNUM В Симферополе прошёл велопарад «Za Победу», посвященный празднованию 77-летия Победы в Великой Отечественной войне, и в поддержку специальной военной операции российской армии на Украине.

Сбор участников велопробега «Za Победу» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор участников велопробега «Za Победу» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор участников велопробега «Za Победу» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор участников велопробега «Za Победу» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор участников велопробега «Za Победу» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор участников велопробега «Za Победу» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор участников велопробега «Za Победу» Александр Полегенько © ИА REGNUM

В заезде приняли участие более 200 велосипедистов. Участники велопарпда проехали по маршруту: Совет министров РК (Памятник ополченцам) — проспект Кирова/улица Гоголя — парк Тренёва/улица Самокиша — улица Севастопольская — ЦУМ — Совет министров РК (Памятник ополченцам).

Старт Александр Полегенько © ИА REGNUM

Велопробег «Za Победу» в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Велопробег «Za Победу» в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Велопробег «Za Победу» в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Велопробег «Za Победу» в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Велопробег «Za Победу» в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Велопробег «Za Победу» в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Велопробег «Za Победу» в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Велопробег «Za Победу» в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Велопробег «Za Победу» в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Велопробег «Za Победу» в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Велопробег «Za Победу» в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Велопробег «Za Победу» в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Велопробег «Za Победу» в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Велопробег «Za Победу» в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Велопробег «Za Победу» в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Велопарад «Za Победу» преследует конкретные цели и проводится в поддержку как той Великой Победы, которую некогда одержали наши деды и прадеды, так и той операции, которую наше государство проводит сейчас. Важна также собственная личностная мотивация. Кроме того, на День города и весь летний сезон запланирован ряд мероприятий для молодёжи и всех жителей и гостей крымской столицы», — прокомментировал заместитель главы городской администрации Александр Макарь.

Окончание велопробега «Za Победу» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Окончание велопробега «Za Победу» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Окончание велопробега «Za Победу» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Окончание велопробега «Za Победу» Александр Полегенько © ИА REGNUM