Александр Полегенько,
4 мая 2022, 00:18 — REGNUM В Симферополе прошёл велопарад «Za Победу», посвященный празднованию 77-летия Победы в Великой Отечественной войне, и в поддержку специальной военной операции российской армии на Украине.
Сбор участников велопробега «Za Победу»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор участников велопробега «Za Победу»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор участников велопробега «Za Победу»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор участников велопробега «Za Победу»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор участников велопробега «Za Победу»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор участников велопробега «Za Победу»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор участников велопробега «Za Победу»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В заезде приняли участие более 200 велосипедистов. Участники велопарпда проехали по маршруту: Совет министров РК (Памятник ополченцам) — проспект Кирова/улица Гоголя — парк Тренёва/улица Самокиша — улица Севастопольская — ЦУМ — Совет министров РК (Памятник ополченцам).
Старт
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Велопробег «Za Победу» в Симферополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Велопробег «Za Победу» в Симферополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Велопробег «Za Победу» в Симферополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Велопробег «Za Победу» в Симферополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Велопробег «Za Победу» в Симферополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Велопробег «Za Победу» в Симферополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Велопробег «Za Победу» в Симферополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Велопробег «Za Победу» в Симферополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Велопробег «Za Победу» в Симферополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Велопробег «Za Победу» в Симферополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Велопробег «Za Победу» в Симферополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Велопробег «Za Победу» в Симферополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Велопробег «Za Победу» в Симферополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Велопробег «Za Победу» в Симферополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Велопробег «Za Победу» в Симферополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
«Велопарад «Za Победу» преследует конкретные цели и проводится в поддержку как той Великой Победы, которую некогда одержали наши деды и прадеды, так и той операции, которую наше государство проводит сейчас. Важна также собственная личностная мотивация. Кроме того, на День города и весь летний сезон запланирован ряд мероприятий для молодёжи и всех жителей и гостей крымской столицы», — прокомментировал заместитель главы городской администрации Александр Макарь.
Окончание велопробега «Za Победу»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Окончание велопробега «Za Победу»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Окончание велопробега «Za Победу»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Окончание велопробега «Za Победу»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Окончание велопробега «Za Победу»
Александр Полегенько © ИА REGNUM