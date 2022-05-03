Манчестер, Великобритания, 3 мая, 2022, 19:53 — ИА Регнум. Как сообщает издание El Chiringuito, руководство «Манчестер Юнайтед» готово предложить 24-летнему французскому фланговому нападающему каталонской «Барселоны» Усману Дембеле контракт, по которому футболист будет получать 12 миллионов евро в год.

Www.fcbarcelona.cat Усман Дембеле

Текущее соглашение французского нападающего с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2022 года. После завершения сезона Дембеле может покинуть «Барселону» на правах свободного агента.

В текущем сезоне Усман Дембеле принял участие в восемнадцати турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и одиннадцатью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предлагало Дембеле 11 миллионов евро за сезон.