Донецк, , 19:39 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала текущих суток выпустили более 100 снарядов и мин по территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 3 мая сообщает Народная милиция ДНР.

ВСУ U.S.Army

«С начала текущих суток противник выпустил более 100 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм миномётов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего районы восьми населённых пунктов республики попали под обстрелы со стороны ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, 3 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что ВСУ снова обстреляли Петровский район Донецка.