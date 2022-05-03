Элиста, 3 мая, 2022, 19:37 — ИА Регнум. В Калмыкии сегодня, 3 мая, дан старт конному походу в честь Дня Победы и 80-летия подвига 110-й Калмыцкой кавалерийской дивизии на Дону. Об этом в своём телеграм-канале сообщил заместитель председателя правительства Калмыкии Наран Кюкеев.

Don-kazak.ru Вручение кисетов казакам-конникам

«В составе похода — всадники из всех районов республики и Элисты. Поход начался в Малых Дербетах — от дома, где располагался штаб по формированию 110-й кавалерийской дивизии. Затем всадники пойдут в Кетченеры, далее — в Ергенинский, Кегульту, Бага Чонос и Троицкое», — уточнил он маршрут конников.

Завершится конный поход в Элисте участием в торжествах по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

ИА REGNUM отмечает, что в июле 1942 года 110-я Калмыцкая кавалерийская дивизия задержала на Дону наступающие части немецко-фашистских войск, обеспечив тем самым переправу подразделений Красной армии.