Брюссель, 3 мая, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Запросить для Болгарии и Чехии исключение из эмбарго Евросоюза на российскую нефть могут София и Прага. Об этом сообщает агентство France Presse (AFP) со ссылкой на неназванных официальных лиц ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Болгария и Чехия, вероятно, будут добиваться исключения из санкций», — заявили источники агентства.

Журналисты напоминают, что предложения об эмбарго на поставки черного золота из России содержатся в готовящемся в ЕС проекте. Планируется постепенное сокращение поставок нефти из России в течение 6-8 месяцев, при этом Словакии и Венгрии предоставят дополнительно еще несколько месяцев.