Екатеринбург, 3 мая, 2022, 19:31 — ИА Регнум. В Свердловской области в результате двух дорожных аварий пострадали восемь человек, в том числе подросток. Обстоятельства инцидентов устанавливаются, сообщает региональное управление ГИБДД.

ДТП

Одно из ДТП случилось утром 3 мая на дороге между сёлами Покровским и Кисловским. 71-летний водитель машины ВАЗ 21 074 выехал на встречную полосу и столкнулся с «Рено Каптюр». В результате пострадали три человека.

Вторая авария произошла позже между селом Мартюш и деревней Брод. Там 7-летний водитель машины «Лада» врезался на встречной полосе в «Ниссан Тиида». В результате пострадали пять человек, в том числе 14-летний подросток.