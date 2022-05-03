Элиста, , 19:25 — REGNUM В Калмыкии прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о ДТП с семью погибшими в отношении 52-летнего жителя Дагестана. Водитель обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть более двух лиц. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело Kaluga.sledcom.ru

Трагедия произошла в ночь на 24 октября на автодороги Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь. Следователи полагают, что водитель автобуса «Неоплан 116», следовавшего из Махачкалы в Санкт-Петербург, уснул за рулём и допустил касательное столкновение с грузовиком «КамАЗ» и легковым автомобилем.

В результате ДТП семь пассажиров автобуса, в том числе ребёнок, погибли. Ещё один пассажир получил тяжёлые травмы.

Уголовное дело рассмотрит Яшкульский районный суд.

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