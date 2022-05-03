Элиста, , 19:17 — REGNUM В Калмыкии объявлено экстренное предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России 3 мая.

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Синоптики прогнозируют чрезвычайную пожароопасность с 4 по 6 мая в Малодербетовском и восточной половине Черноземельского районов Калмыкии. Жаркая и сухая погода может спровоцировать рост ландшафтных пожаров, возгораний в районе озер.

Жителей и гостей степной республики призвали строго соблюдать все правила пожарной безопасности.