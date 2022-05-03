Ростов-на-Дону, 3 мая, 2022, 19:13 — ИА Регнум. В Ростовской области сохранится действие штормового предупреждения из-за заморозков. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки. Осень

Согласно прогнозу синоптиков, во второй половине ночи и утром 4 мая местами по Ростовской области сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы — 1…-2 градуса.

Спасатели призвали жителей Дона быть предельно внимательными и сохранять бдительность.