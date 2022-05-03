Луганск, , 19:10 — REGNUM В результате обстрела населенного пункта Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждено два жилых дома. Об этом 3 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ в АТО Naspravdi.info

«В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Первомайск повреждено два жилых дома», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 3 мая в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что ВСУ обстреляли населенный пункт Первомайск.