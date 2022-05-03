Бузулукский район, Оренбургская область, , 19:05 — REGNUM В Бузулуке Оренбургской области задержан гражданин, находившийся в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

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Сотрудники ГИБДД поймали 30-летнего мужчину в момент, когда он управлял трактором МТЗ. Водительского удостоверения при нём не было. По базе данных гражданина пробили и выяснили, что он значится в розыске за целый букет преступлений.

Полицейские доставили этого гражданина для дальнейшего разбирательства в отдел полиции. Теперь ему предстоит отвечать за преступную деятельность.