Ростов-на-Дону, , 19:02 — REGNUM В Ростовской области пассажирский поезд сбил 26-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Поезд

Трагедия случилась на перегоне Каменоломни — Шахтная. Предположительно, погибший мужчина пренебрёг правилами безопасности на железной дороге.

ИА REGNUM сообщало, что в конце апреля в Тюменской области на перегоне Тюмень — Войновка Свердловской железной дороги пассажирский поезд, следовавший из Нижневартовска в Волгоград, насмерть сбил велосипедиста.

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