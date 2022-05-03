Загреб, 3 мая, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс может Хорватия. Об этом, как передает РИА Новости, заявил на брифинге президент страны Зоран Миланович, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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«Этот неожиданный вопрос возник как дождь весной, никто не ожидал …» — сказал Миланович.

По его словам, Хорватия наложит вето на приглашение этих стран на саммите НАТО, если «это будет на том уровне».

Как передавало ИА REGNUM, 27 апреля президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что заявка Швеции и Финляндии на членство в НАТО будет «опасной авантюрой».