Неклиновский район, Ростовская область, 3 мая, 2022, 18:47 — ИА Регнум. В Ростовской области объявлен розыск предполагаемого виновника смертельного ДТП, случившегося примерно в 23:30 мск 2 мая на автодороге Таганрог — Фёдоровка. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Водитель Volkswagen Jetta, по предварительным данным, при обгоне в запрещённом месте не убедился в безопасности и столкнулся со встречным автомобилем Lada Priora. В результате ДТП скончалась пассажирка Lada Priora. Также пострадали водитель и три пассажира этого автомобиля, в том числе 16-летний подросток, а также два пассажира Volkswagen Jetta.

«Водитель Volkswagen Jetta с места происшествия скрылся. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание подозреваемого», — уточнили в ведомстве.