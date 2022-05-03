Москва, , 18:43 — REGNUM В случае запроса в «Яндексе» информацию про Народное ополчение Донбасса, поисковик автоматически предложит почитать про другие «преступные группировки». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, «Яндекс» причислил Народное ополчение Донбасса к преступным группировкам.

При этом националистические батальоны «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), участники которых «прославились» многочисленными атаками и бесчинствами на территории Донбасса, поисковик к преступным группировкам не причисляет.