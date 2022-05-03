Ростов-на-Дону, 3 мая, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Ещё 70 жителей Ростовской области заразились коронавирусом, за сутки выписаны с выздоровлением 105 ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 3 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Новые случаи заражения подтверждены в девяти городах и районах Ростовской области: в Ростове-на-Дону (37), Шахтах (10), Таганроге (семь), Новочеркасске (пять), Красносулинском (четыре), Матвеево-Курганском (три), Белокалитвинском (два) районах, Новошахтинске и Неклиновском районе (по одному). Около 26% носителей инфекции — люди старше 66 лет, почти 6% — дети.

Жертвами коронавируса стали ещё две женщины в возрасте 64 и 77 лет.

Всего в Ростовской области зарегистрирован 373 331 случай заражения коронавирусом, выздоровели 360 924 человека. Жертвами COVID-19 стали 10 883 пациента.