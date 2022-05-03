Таллин, 3 мая, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Парламент Эстонии рассмотрел предложение правительству отозвать подписи под договорами о сухопутной и морской границе с Россией, подписанными в 2014 г. С инициативой выступила Консервативная народная партия Эстонии.

Флаг Эстонии

Однако парламент Эстонии на заседании не поддержал это предложение правительству отозвать подпись под пограничным договором с Россией. В пояснительной записке к документу говорилось, что Россия «незаконно удерживает примерно 5,2% территории Эстонской Республики», которые до Второй мировой войны принадлежали Эстонии на основании Тартуского мирного договора 1920 года. Речь идет о части территорий Псковской и Ленинградской областей.

Эти политические манёвры Эстонии прокомментировал обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин. Он отметил:

«По мере того как конфликт нашей страны с Западом будет усиливаться, будут вылезать слабые места в обеспечении наших международных интересов, ставшие результатом недальновидной корпоративно-ориентированной внешней политики, проводившейся в 1990-е — начале 2000-х годов. Одной из таких внешнеполитических ошибок стало согласие в 2005 году подписать с Эстонией договор о границе в отсутствие твёрдой гарантии, что он будет ратифицирован эстонским парламентом без разного рода политико-«исторических» спекуляций. Вторая ошибка заключалась в недооценке того, какими последствиями грозит нашей стране взятая на вооружение прибалтами ещё до 1991 года концепция так называемой «оккупации». Третья — в долгом игнорировании того факта, что эстонский неофашистский режим взрастал на деньги от российского транзита и торговли с нами. Как и режимы в Латвии и Литве. Нашей стране не в чем оправдываться перед Эстонией и эстонцами. Это часть их соотечественников служила нацистам в преступной организации СС. Это они уже в XXI веке дали согласие на размещение на наших границах чужих войск. Это они помогали становлению русофобского режима на Украине… После инкорпорации Эстонии в НАТО и ЕС в Москве недооценили эту угрозу. Это сегодня нас забеспокоили натовские военные возможности у наших границ на Украине и экономическая война, развязанная против нас Европейским союзом, а ведь в такой же близости натовцы давно стоят от нас в Эстонии и именно эстонцы давно побуждают Брюссель усиливать санкции. Странно было бы, если бы Консервативная народная партия Эстонии, известные русофобы, не воспользовались нынешним моментом, чтобы дополнительно обострить российско-эстонские отношения. Но они могут что угодно говорить о Тартуском мирном договоре 1920 года — ссылка на него столь же абсурдна, как абсурдно выглядела бы ссылка современной России на Ништадтский мирный договор 1721 года. Наша граница с Эстонией давно оформлена — ещё в 1990-е; Конституция России исключает какой-либо разговор об изменении существующих границ. Парламент Эстонии не поддержал предложение эстонских консерваторов, но этот сигнал, я уверен, неслучаен. Так или иначе, эстонский (как и латышский и литовский) реваншизм будет усиливаться, а русофобия — становиться всё более безумной. Проблему враждебной политики прибалтов, как и проблему натовского присутствия в Прибалтике в непосредственной близости от Пскова, Санкт-Петербурга и Москвы, нашей стране придётся решать. Но это — после завершения специальной военной операции на Украине и на основе её результатов. Эти вопросы взаимосвязаны».