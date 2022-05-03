Тобольск, Тюменская область, 3 мая, 2022, 18:27 — ИА Регнум. В Тюменской области оштрафованы четверо собственников квартир, которые не обеспечили доступ сотрудников газовой службы в квартиры для проверки оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции по региону.

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Собственники квартир и жилых домов обязаны обеспечивать доступ сотрудников специализированной организации в помещения для проверки газового оборудования. Воспрепятствование карается штрафом по ч. 3 статьи 9.23 КоАП РФ («Нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»).

Государственной жилищной инспекцией к административной ответственности по данной статье КоАП РФ привлечены четверо жителей Тобольска. Каждому из них назначен штраф в размере одной тысячи рублей.