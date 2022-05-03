Донецк, , 18:14 — REGNUM Украинские силовики снова обстреляли Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:25 — населенный пункт Новомихайловка — город Донецк (Петровский район): выпущено пять ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 3 мая в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что ВСУ обстреляли населенный пункт Первомайск.