Санкт-Петербург, 3 мая, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» намерен выкупить 19-летнего российского опорного полузащитника и воспитанника санкт-петербургского «Зенита» Кирилла Кравцова. Об этом 2 мая сообщил телеканал «Матч ТВ».

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В текущем сезоне Кирилл Кравцов, выступая за «Нижний Новгород» на правах аренды, принял участие в восьми турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и двумя результативными передачами.

Текущее соглашение Кирилла Кравцова с «сине-бело-голубыми» рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 19-летнего футболиста в 400 тысяч евро.