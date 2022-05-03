Пермь, 3 мая, 2022, 18:06 — ИА Регнум. В Перми местный житель задержан за убийство женщины, совершённое в ночь на 11 марта. Об этом сообщает краевое управление СКР.

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Останки гражданки был обнаружен 1 мая во время ремонта в доме на улице Одоевского. Силовики установили, что гражданин 1987 года рождения на почве личной неприязни ударил ногой в голову свою 43-летнюю приятельницу. Женщина скончалась, а подозреваемый расчленил тело и сбросил останки в подпольное помещение.

Проводится расследование. Следователь ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу.