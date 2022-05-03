Луганск, , 17:54 — REGNUM Украинские силовики обстреляли населенный пункт Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 3 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 17.10 с направления населенный пункт Горское по населенному пункту Первомайск с применением артиллерийского орудия 122 мм (12 снарядов)», — говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 3 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что населенный пункт Александровка обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ).