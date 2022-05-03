Донецк, , 17:46 — REGNUM Из Мариуполя в Безыменное в Донецкой Народной Республике (ДНР) эвакуировали десятки беженцев. Об этом 3 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Столовая для беженцев с Украины Александр Полегенько © ИА REGNUM

«В течение дня 3 мая, с 08:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 149 человек, среди них 22 ребенка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что беженцы доставлены в пункт помощи населению, который развёрнут силами республиканского МЧС.

Как передавало ИА REGNUM, 3 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что населенный пункт Александровка обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ).