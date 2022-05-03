«Мастера гостеприимства» дарят возможность отправиться в путешествие по РФ
Москва, 3 мая, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Любой житель страны может получить шанс отправиться в путешествие по России. Организаторы конкурса «Мастера гостеприимства» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» рассказали о возможности стать обладателем одного из двух туров, которые будут предоставлены в рамках программы развития туризма «Больше, чем путешествие». До 15 мая нужно записать короткое видеоприглашение в свой регион.
«Мастера гостеприимства» — конкурс для талантливых и инициативных специалистов индустрии гостеприимства, направленный на создание благоприятных условий их развития и кадровое обеспечение туристской отрасли. Заявки на новый сезон проекта подали более 36 тысяч человек — жители всех регионов России и 29 иностранных государств.
Возможность получить одну из двух поощрительных поездок может использовать любой житель страны, желающий прикоснуться к атмосфере конкурса.
Чтобы получить возможность отправиться в путешествие, необходимо записать и разместить короткое видеоприглашение (не более 2 минут) в свой регион или город на личной странице ВКонтакте (страница должна быть открыта); в посте отметить страницы проектов ВКонтакте «Мастера гостеприимства» и «Больше, чем путешествие», добавить хештеги #МастераГостеприимства #БольшеЧемПутешествие #РоссияСтранаВозможностей #Мастера2022.
Эксперты конкурса отберут самые креативные приглашения, которые отправятся на голосование подписчиков. В путешествия поедут два участника, набравшие наибольшее количество голосов.
Видеоприглашения можно размещать до 15 мая.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа «Больше, чем путешествие» запустилась в 2021 году. Её главная цель — поощрить самых активных и талантливых молодых людей со всей России: участников и победителей различных конкурсов, добровольческих инициатив и олимпиад. Организаторами выступают АНО «Россия — страна возможностей», Ростуризм, Росмолодежь, Министерство науки и высшего образования РФ и Российское общество «Знание». В 2021 году в бесплатные путешествия отправились около 50 000 человек. Проект охватывает все федеральные округа, для выбора доступны не менее 250 маршрутов.
Конкурс «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».