Москва, 3 мая, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Любой житель страны может получить шанс отправиться в путешествие по России. Организаторы конкурса «Мастера гостеприимства» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» рассказали о возможности стать обладателем одного из двух туров, которые будут предоставлены в рамках программы развития туризма «Больше, чем путешествие». До 15 мая нужно записать короткое видеоприглашение в свой регион.

ИА REGNUM Туризм

«Мастера гостеприимства» — конкурс для талантливых и инициативных специалистов индустрии гостеприимства, направленный на создание благоприятных условий их развития и кадровое обеспечение туристской отрасли. Заявки на новый сезон проекта подали более 36 тысяч человек — жители всех регионов России и 29 иностранных государств.

«Конкурс «Мастера гостеприимства» отличается своей душевностью и открытостью. Проект объединяет не только непосредственных участников, но и талантливых, увлеченных людей, неравнодушных к сфере туризма и гостеприимства. В период майских праздников и первых теплых весенних дней Мастера вместе с командой проекта «Больше, чем путешествие» решили подарить жителям нашей страны возможность отправиться в прекрасную поездку, — рассказал журналистам первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов, — Каждый уголок России уникальный. Окунуться в мир новых открытий, своими глазами наблюдать удивительные вещи, вдохновиться неповторимой природой смогут авторы самых креативных приглашений в свой родной регион или город. Победители определятся на открытом голосовании. Благодарю всех участников акции за прекрасную возможность с телефоном в руках побывать в разных уголках нашей огромной России!».

Возможность получить одну из двух поощрительных поездок может использовать любой житель страны, желающий прикоснуться к атмосфере конкурса.

«Чем могли порадовать Мастера гостеприимства своих друзей? Конечно, шансом отправиться в удивительный тур, который совместит в себе как образовательно-туристический блок, так и полезную программу, где человек сможет внести личный вклад в развитие посещаемого региона. Поездка станет вознаграждением за инициативность жителей нашей страны. Важно, что мы не ставим рамки, поэтому записать приглашение может абсолютно любой желающий: школьник или студент, активный взрослый и тот, кто уже вышел на заслуженный отдых», — подчеркнул руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов.

Чтобы получить возможность отправиться в путешествие, необходимо записать и разместить короткое видеоприглашение (не более 2 минут) в свой регион или город на личной странице ВКонтакте (страница должна быть открыта); в посте отметить страницы проектов ВКонтакте «Мастера гостеприимства» и «Больше, чем путешествие», добавить хештеги #МастераГостеприимства #БольшеЧемПутешествие #РоссияСтранаВозможностей #Мастера2022.

Эксперты конкурса отберут самые креативные приглашения, которые отправятся на голосование подписчиков. В путешествия поедут два участника, набравшие наибольшее количество голосов.

Видеоприглашения можно размещать до 15 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа «Больше, чем путешествие» запустилась в 2021 году. Её главная цель — поощрить самых активных и талантливых молодых людей со всей России: участников и победителей различных конкурсов, добровольческих инициатив и олимпиад. Организаторами выступают АНО «Россия — страна возможностей», Ростуризм, Росмолодежь, Министерство науки и высшего образования РФ и Российское общество «Знание». В 2021 году в бесплатные путешествия отправились около 50 000 человек. Проект охватывает все федеральные округа, для выбора доступны не менее 250 маршрутов.

Конкурс «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».