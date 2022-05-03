Челябинск, 3 мая, 2022, 17:37 — ИА Регнум. В Челябинске полицейские ликвидировали ещё один наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

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Нелегальную точку выявили в Ленинском районе. Установлено, что ранее неоднократно судимый гражданин 1969 года рождения, имеющий зависимость от психоактивных веществ, предоставлял помещение своей квартиры для совместного употребления наркотиков.

Теперь ему грозит четыре года колонии. Пока он находится под обязательством о явке.