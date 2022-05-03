Донецк, 3 мая, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Населенный пункт Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 3 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:20 — населенный пункт Красногоровка — населенный пункт Александровка: выпущено пять снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 3 мая представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ обстреляли населенные пункты Еленовка и Докучаевск.