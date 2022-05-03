Флоренция, Италия, 3 мая, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Туринский «Ювентус» активировал опцию выкупа 24-летнего флангового нападающего сборной Италии Федерико Кьезы за 40 миллионов евро. Об этом 3 мая сообщил журналист Фабрицио Романо.

Fedenerazzurra.net Федерико Кьеза

По информации источника, «старой синьоре» придется заплатить дополнительные 10 миллионов евро. Также аренда футболиста обошлась туринскому клубу в 10 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость Федерико Кьезы, по оценкам портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.

В текущем сезоне из-за травмы разрыва передней крестообразной связки Федерико Кьеза принял участие в четырнадцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.