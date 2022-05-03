Тобольск, Тюменская область, 3 мая, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Тюменскую область на всероссийском конкурсе «Российское дерево года — 2022» представит 25-метровая тобольская сосна, диаметр ствола которой 1,3 метра. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации Тобольска.

Пресс-служба горадминистрации Тобольска Знаменитая тобольская сосна

По данным обследования, проведенного Центром древесных экспертиз, возраст сосны составляет 282 года. Дерево состоит в Национальном реестре старовозрастных деревьев России и имеет всероссийский статус «Дерево — памятник живой природы».

Отмечается, что конкурс проводится путём открытого онлайн-голосования на сайте www. rosdrevo.ru. Голосование продлится с 1 мая до 1 августа. Тобольская сосна там представлена под №17.