Днепропетровск, Украина, , 17:32 — REGNUM В украинском Днепре демонтировали более 10 памятных знаков, установленных в советское время. Об этом, как передает Радио Маяк, сообщили в местном горсовете.

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По последним данным, кирпичная стена с приказом Сталина стала первым убранным объектом в этот день. Также коммунальщики убрали с жилых домов восемь бетонных лепнин с советской символикой (красной звездой, серпом и молотом) и разобрали стелу с надписью «Площадь Жукова».

В управлении по вопросам охраны культурного наследия днепровского горсовета сообщили журналистам, что всего в Днепре за восемь лет было убрано около ста соответствующих символов, памятных знаков и мемориальных досок.

Как передавало ИА REGNUM, 2 мая департамент полиции Литвы сообщил, что памятник погибшим советским солдатам в населенном пункте Неринга на Куршской косе был осквернен.