Тула, , 17:26 — REGNUM Как сообщает агент 32-летнего российского флангового нападающего тульского «Арсенала» Сергея Ткачева Владимир Дейнек, клуб может продлить контракт с футболистом.

Аугустыняк останавливает Ткачева Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Если «Арсенал» захочет его оставить и сделает предложение, то Сергей продолжит выступать за тульским клуб. Но все зависит от условий, задач, кто будет тренером — то есть от множества факторов», — цитирует Дейнека издание «Чемпионат».

В текущем сезоне Сергей Ткачев принял участие в девятнадцати матчах за «пушкарей» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

За «Арсенал» футболист выступает с 1 июля 2019 года после перехода из московского ЦСКА за 2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 800 тысяч евро.