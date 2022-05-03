Москва, , 17:23 — REGNUM Партия «Единая Россия» и «Волонтеры Победы» начали поздравлять с Днем Победы ветеранов Донбасса. «Единая Россия» уже закупила подарочные наборы, и первые подарки фронтовикам вручил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Ветераны Алексей Колчин, ИА REGNUM

«Единая Россия» уже не первый год проводит акцию «Подарок ветерану». И очень символично, что в эту гуманитарную миссию мы привезли подарки ветеранам Великой Отечественной войны, тем, кто приравнен к этому высокому званию, блокадникам Ленинграда. Сегодня наша акция стартует на территории народных республик», — сказал Андрей Турчак.

По словам зампреда комитета ГД по развитию гражданского общества, Руководителя «Волонтеров Победы» Ольги Занко, уже более 3 лет на территории ДНР и ЛНР работают команды «Волонтёров Победы». Они помогли составить списки ветеранов, которые не были эвакуированы в Россию. Сейчас на территории ДНР, ЛНР проживает 458 ветеранов Великой Отечественной войны.

«В подарочных наборах самое необходимое — это, в первую очередь, продукты питания, также волонтеры передадут Письма Победы со словами благодарности, написанные молодежью из России. Сейчас очень важно поддержать ветеранов, которые находятся на освобождённых территориях, некоторые из них много лет не надевали заслуженные ордена и медали. Это было просто опасно для жизни», — рассказала журналистам Ольга Занко.

Также «Единая Россия» и «Волонтеры Победы» взяли под опеку тех ветеранов, которые эвакуировались в Россию и сейчас находятся в пунктах временного размещения беженцев.

Так, Ольга Занко взяла под опеку Раису Ивановну Яринских, ветерана Великой Отечественной войны из Мариуполя. Депутат приехала поздравить с Днем Победы и передать подарки. Ветеран была эвакуирована в Ленинградскую область и сейчас проживает в доме-интернате.

Несмотря на возраст, Раиса Ивановна активно помогает другим переселенцам, подбадривает их, выводит на прогулку. За это ее все называют ласково Мама Рая.

«Забили с соседом все окна, пошла к соседке, вместе пережидать, а то одной мне было страшно. После прибежала к себе, у меня двери вырваны, было 9 окон, ни одного не стало. Это украинцы разбили наш посёлок. После перестрелок не стало ни газа, ни хлеба, ни воды, ни света. Мы жили как первобытные люди. Когда нас эвакуировали, соседи сказали — такая воронка у вас в огороде, это бомба упала, всю крышу вам помяла», — эмоционально рассказала Раиса Ивановна.

Она вспоминает, как бежала в летней куртке к автобусу вместе с другими.

«Когда я бежала, то упала и видела, как надо мной снаряды проносились. От этого и оглохла», — рассказывает ветеран.

Сейчас Раиса Ивановна ищет свою сестру, племянницу и внука, волонтеры обещали помочь в этом вопросе.

«Сестра, ее дочь и внук жили в посёлке Садки по адресу улица Профсоюзная, 133-а. Сестру звали Смаглюк Тамара Иванова, племянницу — Сорокина Виктория Николаевна, 1969 года рождения, ее сын — Сорокин Евгений Владимирович. Больше у меня там никого нет. Остались одни могилы - сына недавно похоронила, затем внука. А потом пришло это горе», — рассказала Раиса Ивановна.

В ДНР первой получила поздравление от «Волонтеров Победы» Нина Митрофановна Воробьева. В прошлом году ей исполнилось сто лет.

«То, что сейчас происходит — одна из самых страшных ситуаций в моей жизни, не понимаю, почему так происходит», — не скрывая слёз, говорит ветеран.

Нина Митрофановна была призвана на фронт на следующий день после объявления войны. Служила старшей полевой медсестрой в батальоне Красной Армии, который обеспечивал связью штаб фронта. Принимала участие в боях за Киев, Тернополь, в освобождении Румынии и Чехословакии. В Румынии получила ранение, встретила Победу 9 мая 1945 года в Чехословакии, в городе Брно.

Награждена медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Вены», «За освобождение Будапешта», «За победу над Германией», орденами «Великой Отечественной войны», «Медицинской Славы» и «Богдана Хмельницкого».

В ЛНР в этот день поздравили 101-летнюю Валентину Федоровну Полевничую. Она прошла курсы медсестер, принимала участие в битве за Москву от начала и до ее завершения.

Вспоминает, как фашисты отступали, не выдержав контрнаступления, но, уходя, сжигали за собой все — дома, поля, церкви, все, что попадалось на их пути.

Валентина Полевничая участвовала в Орловско-Курской битве, освобождении Белоруссии, Прибалтики, дошла до Кенигсберга. Победу встретила на Украине в селе Малая Алексеевка. Награждена орденами «Отечественной войны» второй степени, «За личное мужество», медалями «За оборону Москвы», «За отвагу», «За боевые заслуги».

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