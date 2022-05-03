Ватикан, 3 мая, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Причиной начала специальной военной операции России на Украине, о которой 24 февраля 2022 года объявил президент страны Владимир Путин, мог стать «лай НАТО». Об этом в интервью газете Corriere della Sera заявил Папа Римский Франциск.

Benhur Arcayan Папа Римский Франциск

«Вероятно, лай НАТО у дверей России привёл к реакции Кремля (на Украине)», — сказал понтифик.

Как передавало ИА REGNUM, 3 мая посол РФ в Ватикане Александр Авдеев заявил, что диалог с папой Римским важен для Москвы при любой международной ситуации.