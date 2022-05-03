3 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление папы Римского Франциска о том, что действия НАТО у российских границ могли побудить президента России Владимира Путина начать спецоперацию на Украине.

Мирослава Романенко, , 18:44 — REGNUM Действия НАТО у российских границ могли побудить президента России Владимира Путина начать спецоперацию на Украине. Об этом заявил папа Римский Франциск в интервью Corriere della Sera

Военная спецоперация на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Папа Римский Франциск Kolokolrussia.ru

В ходе интервью понтифик предположил, что действия РФ стали реакцией на «лай НАТО в дверь России».

«Я не знаю, был ли этот гнев спровоцирован. Но, возможно, был», — приводит слова папы Римского ИА Красная Весна.

Также понтифик заявил, что затрудняется ответить на вопрос, правильно ли поставлять киевскому режиму оружие, но вместе с тем выступил за отказ от гонки вооружений.

Заявление папы Римского обсудили пользователи социальных сетей. Многие участники обсуждения отметили, что заявление понтифика несколько запоздало.

«Ждем новости, что папа Римский внесён в список «Миротворец» как агент Кремля», — с сарказмом написал Ruslan B.

«Кто его там слушает?! Англосаксы давно душу продали», — пишет Вита.

«Только сейчас заметил?» — недоумевает Игорь.

«Ну вот, пока прозрел, пусть в Вашингтон едет улаживать украинский конфликт. Там реальные зачинщики. А то он, видите ли, в Москву собрался», — отметила Оксана.

«И до папы стало доходить, что НАТО само к России приблизилось…» — добавил Моня Ч

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Походу, папа что-то начал подозревать», — с сарказмом отметил один из участников обсуждения.

«Папа получит санкции от Украины. Это второй его прокол. Нацики обращались к нему за помощью из катакомб Мариуполя, а папа не отреагировал. Как-то так», — пишет Валерий Ш.

«Этот папа что-то подозревает. Несите нового», — иронизирует Билли Б.

«Не прошло и 8 лет», — добавила Наталья Б.

«У него глобус, наверное, обычный, а не глобус Украины», — не без сарказма написал Володя Г.

«То есть он за мир, но надо ли поставлять побольше оружия… он не уверен?» — недоумевает Viktoria.

«Вроде и дельное говорит, но что-то муть одна», — пишет Сергей Г.

«Витиевато и непонятно, но в конечном итоге попытка усидеть на двух стульях…» — добавила Avgusta.

«Походу, посла Ватикана вызовут на ковёр в украинский МИД, Зеленский откажет ему в приёме в Киеве и папу Франциска внесут на сайт «Миротворец»!» — пошутил Oleg D.

«На понтифика уже шьют компромат», — шутит Юрий.

«Чего это он вдруг? Такие штуки меня напрягают… Последний раз я так напрягалась пару лет назад, когда баба из верхушки МВФ похвалила российскую экономику…» — прокомментировала новость 75 818 Оху.

«Папе в Ватикане отопление отключили, что ли?» — с сарказмом поинтересовалась О. А.

«Неожиданно от Римского папы слышать столь чёткое и ёмкое определение поведения Запада», — в свою очередь отметила Алина А.

«Кажется, начались перебои с поставками пчелиного воска из России. Придется и Ватикану погрузится в аскезу», — иронизирует Оксана К.

«Ого, позволяет себе здравые рассуждения», — подытожила Марина П.