Вильярреаль, Испания, 3 мая, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Сегодня, 3 мая, в Вильярреале на стадионе «Ла Серамика» футбольный клуб «Вильярреал» в ответном матче полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 примет «Ливерпуль». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Liverpoolfc.ru Мохамед Салах, Алисон, Роберто Фирмино и Садьо Мане в форме «Ливерпуля» сезона 2019/2020

На матч назначена нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Ассистенты главного судьи — Хессел Стеегстра и Ян де Врис.

Первый матч, проходивший 27 апреля в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», завершился уверенной победой «мерсисайдцев» со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Первис Эступиньян (53’ автогол) и Садио Мане (55’ Мохаммед Салах).

Ранее сообщалось, что 30-летний бразильский атакующий полузащитник Роберто Фирмино пропустит матч из-за повреждения.