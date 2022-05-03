Тюмень, , 17:03 — REGNUM В Тюменской воспитательной колонии и в следственном изоляторе № 4 посёлка Винзили были выявлены нарушения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Обход с проверкой Пресс-служба прокуратуры Тюменской области

Первый заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров 3 мая в нерабочее время проверил состояние законности в этих двух учреждениях.

В ходе проверок в воспитательной колонии и содержание под стражей в следственном изоляторе были признаны удовлетворительными. При обходе жалоб от заключённых не поступило.

Однако в ходе проверки СИЗО №4 выявлены нарушения в части режима содержания, медико-санитарного обеспечения, дисциплинарной практики и другие. В воспитательной колонии выявлены нарушения материально-бытового обеспечения. По результатам проверок будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.