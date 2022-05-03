Москва, 3 мая 2022, 17:03 — REGNUM Представители власти и общественности Алчевска поздравили со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны Александра Омельяненко, сообщает сетевой ресурс Луганский информационный центр.
Побывали в гостях у ветерана и передали ему подарки представители местной администрации во главе с руководителем города Альбертом Апшевым, участники Республиканской организации ветеранов, активисты общественного движения «Мир Луганщине» и юные жители города.
Александр Омельяненко родился 1 мая 1922 года. В 18 лет был призван в армию, служил на Черноморском флоте, боевое крещение принял в Николаеве. Защищал Севастополь, Перекоп, Керчь, Тамань, Новороссийск. Войну закончил старшиной.