Москва, 3 мая, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Представители власти и общественности Алчевска поздравили со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны Александра Омельяненко, сообщает сетевой ресурс Луганский информационный центр.

Луганский информационный центр Поздравление Александра Омельяненко

Побывали в гостях у ветерана и передали ему подарки представители местной администрации во главе с руководителем города Альбертом Апшевым, участники Республиканской организации ветеранов, активисты общественного движения «Мир Луганщине» и юные жители города.

«На долю вашего поколения выпали тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны и трудности послевоенного времени. Но Вы и ваши сверстники выстояли и восстановили разрушенную страну. В день вашего юбилея и в преддверии Дня Победы говорим вам спасибо. Здоровья вам, бодрости и оптимизма», — обратился к юбиляру глава городской администрации.

Александр Омельяненко родился 1 мая 1922 года. В 18 лет был призван в армию, служил на Черноморском флоте, боевое крещение принял в Николаеве. Защищал Севастополь, Перекоп, Керчь, Тамань, Новороссийск. Войну закончил старшиной.