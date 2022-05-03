Мариуполь, ДНР, , 16:59 — REGNUM Боевики нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и украинские силовики, которые заняли огневые позиции на территории и в зданиях завода «Азовсталь» в Мариуполе, воспользовались режимом тишины. Об этом 3 мая сообщил журналистам представитель пресс-службы Минобороны России Вадим Астафьев.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Они (украинские боевики) вышли из подвалов» — отметил Астафьев.

По его словам, в настоящее время военные России и Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожают украинские огневые позиции с помощью артиллерии и авиации.

Как передавало ИА REGNUM, 3 мая в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что с 08:00 2 мая до 08:00 3 мая из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуировали 393 человека.