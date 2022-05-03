Ливерпуль, Великобритания, , 16:57 — REGNUM Как сообщает журналист Экрем Конур в своем официальном Twitter-аккаунте, 36-летний английский опорный полузащитник Джеймс Милнер может остаться в «Ливерпуле» еще на один сезон.

Джеймс Милнер Postproduktie.nl

По информации источника, руководство «мерсисайдцев» планирует предложить Милнеру однолетнее соглашение, рассчитанное до конца сезона 2022/23.

В текущем сезоне Джеймс Милнер принял участие в 22-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одной результативной передачей и получил две желтые карточки.

Милнер выступает за «Ливерпуль» с 1 июля 2015 года после перехода из «Манчестер Сити» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.