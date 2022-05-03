Мюнхен, Германия, 3 мая, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Как сообщает журналист Педро Алмейда, руководство мюнхенской «Баварии» планирует подписать 24-летнего центрального полузащитника «Ред Булл Лейпцига» и сборной Франции по футболу Кристофера Нкунку.

Dierotenbullen.com Игроки «РБ Лейпциг»

По информации источника, в подписании Нкунку заинтересован главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман.

Нкунку выступает за «Ред Булл Лейпциг» с 18 июля 2019 года после перехода из «Пари Сен-Жермен» за 13 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 65 миллионов евро.

В текущем сезоне Кристофер Нкунку принял участие в 32-х турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился восемнадцатью забитыми мячами и тринадцатью результативными передачами.