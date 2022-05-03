Москва, 3 мая, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал на своем сайте доклад Центра политического анализа (ЦПА) «Как убивают свободу СМИ. Фактчекеры — инструмент западной пропаганды и цензуры», посвященный методам регулирования медиа-повестки в зарубежных странах.

ИА REGNUM Информационная война

«Исследователи насчитали пять типов фильтров: собственники и правительства, рекламодатели, источники журналиста, угрозы исков и кампании травли («зенитная артиллерия»), идеология медиа и отдельных журналистов. В результате «самые свободные СМИ» пишут совсем не о том, что происходит в реальности», — указывается в докладе.

«На наших глазах буквально за десятилетие создан и начинает развитие огромный спрут, который призван окончательно уничтожить свободу слова, свободу СМИ и стать послушным орудием пропаганды в руках у мультимилиардеров и глобальных корпораций. Этот спрут под названием «фактчекинг» берет на себя смелость определять, какие СМИ и какая информация неправильные, а какие — правильные. Их вердикт является основой для пессимизации информации и источника в соцсетях, а также для отказа источнику в монетизации.

Попадание в список «неправильных» СМИ ведет к разорению или обнищанию издания, поскольку в связи со всемирным распространением социальных сетей, именно через соцсети происходит движение траффика читателей и через соцсети осуществляется монетизация. Таким образом именно фактчекеры — не только цензоры, но и потенциально главные коррупционеры масс-медиа.

Однажды в недавнем прошлом фактчекеры уже пытались окончательно «отменить» неугодные СМИ. Это пока что не получилось, но не факт, что эти попытки не будут продолжены, и не факт, что они не станут успешными.

Фактчекеры – угроза каждому журналисту. Ведь, они являются по факту убийцами и без того умирающих традиционных СМИ. Они же - потенциальные убийцы карьер журналистов, комментаторов и экспертов, чье мнение может оказаться либо продуктом добросовестной ошибки, либо по каким-то причинам не совпадать с медиамейнстримом. Именно они – один из главных инструментов культуры отмены.

Фактчекеры – угроза свободе СМИ, поскольку они своими вердиктами заставляют журналистов отказываться от той или иной темы, бросать то или иное расследование, если оно уже имеет соответствующий (зачастую даже и не профессиональный) вердикт. Фактчекеры – угроза для любого государства, общества, политика и корпорации. Вчера под огнем был кандидат в президенты Дональд Трамп и половина американского общества оказалась дезориентирована через управление медиа посредством работы фактчекеров. Сегодня под информационным огнем оказывается Россия, когда фактчекеры обращают внимание на одни события, и в упор не замечают другие, играя на одной стороне – на стороне Украины и поддерживающих их сил НАТО. Завтра под огнем может оказаться кто угодно: любой человек, любая компания, любое общество, любое государство», — отмечается в докладе ЦПА.

По мнению исследователей, не первый год происходит стремительная эрозия институтов свободы слова, свободы СМИ и шире — пространства публичной жизни на Западе.

Свободы СМИ, равно как и свободы слова в классическом понимании этих ценностей на Западе больше не существует. Ни либертарианская (полностью свободная), ни социальная модели взаимоотношения властей (элиты) со СМИ, где ограничения обусловлены общественным контролем, на Западе больше невозможны, утверждают авторы доклада.

«Цензура, применимая ранее лишь в военное время, максимально широко используется сегодня и в мирное время. «Непрямая цензура» включает в себя весь спектр манипулятивных технологий, среди которых: административные указания, корпоративные требования, идеологическая накачка, общественное неодобрение и травля, принадлежность СМИ правительству или крупным корпорациям, источники рекламы и спонсоры, угрозы судебного преследования, прямой подкуп и др.

Так называемый «цивилизованный» Запад стремительно скатывается к неототалитаризму, где на новом — цифровом и высокотехнологичном уровне решительно ограничены имеющиеся права и свободы. Все это ретушируется псевдоплюрализмом мнений в рамках очень ограниченного коридора дозволенного.

Мартовские запреты вещания телеканала RT и массы других российских телеканалов — форма зачистки информационного пространства внутри западного общества и обеспечение господства западной пропагандистской машины внутри этого социума.

Для создания впечатления объективности, наличия различных точек зрения, западное общество специально погружают в информационное пространство «фактов», превращая сознание обывателя в «фактоориентированное».

За счет постоянного, непрерывного и лавинообразного потока фактов сознание человека перегружают информацией и делают непригодным как для анализа, так и для критического восприятия реальности, параллельно создавая у человека ощущение, что он уверенно потребляет информационный поток и контролирует свою способность делать выводы из полученной информации.

Средствами цензуры и контрпропаганды, вовсю используя политику отмены, глобальные корпорации, СМИ и соцсети ограждают потребителя от информации из «нежелательных» для них источников.

Большую роль в усилиях по ограничению доступа пользователя к «нежелательным» источникам играют «фактчекеры», ставшие на службу высокотехнологичных корпораций, соцсетей и американского правительства.