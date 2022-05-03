Ханты-Мансийск, 3 мая, 2022, 16:28 — ИА Регнум. В Югре пока что нет предпосылок для отмены масочного режима. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Период активной циркуляции возбудителей вирусных инфекций в регионе ещё не завершился, поэтому носить одноразовые медицинские маски в общественных местах все ещё необходимо», — говорится в сообщении правительства ХМАО.

Поясняется, что действующие ограничения отменят при наступлении устойчивой эпидемиологической ситуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, В Югре за сутки на 3 мая госпитализировали девять больных с COVID-19, 41 человек выписан по выздоровлению. За минувшие сутки в Югре выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по числу заражений стал Сургут — 10.