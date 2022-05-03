Донецк, 3 мая, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Населенные пункты Еленовка и Докучаевск в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 3 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) по направлениям: 13:00 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Еленовка: выпущено шесть снарядов калибром 122 мм; 13:50 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Докучаевск: выпущено пять снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 3 мая представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ обстреляли населенный пункт Луганское.