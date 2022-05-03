Москва, , 16:22 — REGNUM Около 30 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 3 мая свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Самолет albert22278

Так, по состоянию на 16:19 мск в аэропорту «Домодедово» задержано три рейса, еще 13 отменено; в аэропорту «Внуково» задержано четыре авиарейса, еще два отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано три рейса, еще пять отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 28 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве сообщил, что на большей части территории России в мае ожидается температура выше нормы.