Вильнюс, , 16:12 — REGNUM Власти Литвы из-за нехватки ресурсов переходят на иной принцип формирования военной помощи Украине. Об этом 3 мая заявил командующий армией Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис в интервью порталу 15min. lt.

Литва Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, практически все возможное из своих военных ресурсов Литва уже передала Украине, поэтому Вильнюс намерен «применять иной вариант».

Рупшис добавил, что речь идет о военных закупках для передачи Киеву.

Как передавало ИА REGNUM, ранее советник президента Литвы Аста Скайсгирите заявила, что власти Венгрии, скорее всего, не станут накладывать вето на новый пакет санкций Евросоюза, так как все пять предыдущих в итоге удалось согласовать.